Chamois niortais : le club annonce "un accord de principe" pour le départ de l'entraîneur Sébastien Desabre

Sébastien Desabre est bien sur le départ. Les dirigeants des Chamois niortais ont publié un communiqué ce dimanche après-midi, dans lequel ils indiquent donner leur "accord de principe pour la résiliation du contrat de [leur] entraîneur Sébastien Desabre". L'annonce fait suite à un tweet, ce samedi deux heures avant le coup d'envoi du premier match à domicile de la saison des Chamois, de la fédération de football de la République démocratique du Congo, qui annonçait l'arrivée du coach de 45 ans sur le banc de leur sélection nationale.

Sébastien Desabre se dit "totalement transparent"

Après la défaite des Niortais contre Bastia ce samedi soir (1-4), en conférence de presse, le principal intéressé a affirmé qu'il communiquerait plus tard et s'est dit "totalement transparent" avec les dirigeants du club. Eux qui, quelques heures plus tôt, disaient ne pas être au courant de son possible départ.

Dimanche soir, Sébastien Desabre a ensuite publié un Tweet dans lequel il annonçait qu'il devenait bien le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo.

En juin 2022, des rumeurs voyaient Sébastien Desabre rejoindre le banc du FC Sochaux ou, déjà, de la République démocratique du Congo.