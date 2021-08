Chamois niortais : une défaite pour la première à domicile

La saison commence mal à domicile pour les Chamois niortais en Ligue 2. Lors de la deuxième journée de championnat, ils se sont incliné 1 - 0 contre le Stade Malherbe de Caen, dirigé par l'ancien de Châtellerault Stéphane Moulin. Ils ont encaissé le but à la 48e minute, au retour de la mi-temps. Les hommes de Sébastien Desabre ont terminé la rencontre à 10 à partir de la 65e minute.

"C'est sûr qu'elle est amère, car on prend un coup de pied arrêté qui est identique à ceux qu'ils ont marqués deux fois contre Rodez [la semaine dernière]", a réagi l'entraîneur niortais. C'est après un corner que le caennais Alexandre Mendy a placé une tête. Ils avaient pourtant travaillé ce type de fait de jeu. _"Après, on produit du jeu, je pense qu'_on aurait pu bonifier notre temps fort des trente premières minutes par un but, ça n'aurait pas été volé", ajoute Sébastien Desabre.