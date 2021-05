Chamois niortais : Valentin Jacob signe à Dijon

C'est officiel depuis ce mardi soir. Valentin Jacob s'est engagé avec Dijon pour trois ans. Le milieu de terrain offensif de 26 ans était en fin de contrat avec les Chamois niortais. Il était arrivé au club des Deux-Sèvres en 2018.

Dans un communique du DFCO, le joueur indique : "J’étais au bout d’un cycle à Niort. Le DFCO était le meilleur projet, ce qui me correspondait le plus. J’arrive dans un club où il y a tout pour poursuivre ma progression et réussir. J’ai pu visiter les installations, c’est le top niveau !". Dijon qui est relégué en Ligue 2 la saison prochaine.