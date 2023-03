Chamois Niortais : vers une démission du bureau de l'association

Ce soir à 19h, le conseil d'administration de l'association des Chamois Niortais se réunira dans un contexte très particulier. Entre désengagement financier de la mairie de Niort (non versement de la subvention pour l'année 2022) et volonté du club professionnel de ne plus compenser les sommes manquantes, la pérennité financière de la structure semble compromise. Une association qui pourrait voir son centre de formation fermer et qui est sous la menace d'un plan social pour la vingtaine de salariés qui y travaillent.

ⓘ Publicité

Sauf revirement, le président de l'association, Jean-Louis Epplin, ses deux vice-présidents (Marie-Françoise Bris et Frédéric Guyonnet), le trésorier (Eric Mariet) et le secrétaire (Eric Dabin) devraient remettre leur démission. Moins d'un an après leur élection dans un contexte houleux, lors d'un scrutin en deux temps contesté par le maire Jérôme Baloge en personne, le bureau ne se sentirait plus en capacité de présider aux destinées de la structure.

"Leur position est devenue intenable. C'était devenu inéluctable. Malgré tous les efforts du président de l'association pour opérer un rapprochement entre la mairie et le club, c'est un constat d'échec. Nous sommes tristes et amers" lâche un administrateur sous couvert d'anonymat.

De son côté, le directeur général de la SASP Chamois Niortais, Mikaël Hanouna, a fait savoir la semaine dernière qu'il ne compenserait plus les trous dans le budget : "Notre subvention d'équilibre annuelle pour l'association est de 372.000 euros, elle est déjà versée, et je ne vais pas verser plus. L'année dernière, on avait déjà versé 760.000 euros. Comment ils vont faire pour me rembourser cet argent-là ?"

Les 15 administrateurs élus en avril 2022 : Marie-Ange Ayrault, Jean-Marie Boisnard, Pascal Daniaud, Julien Dugleux, Guy Fleurquin, Guillaume Juin, David Gaillard, Serge Krzyzaniak, Bruno Louvet, Jean-Louis Mornet.