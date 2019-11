Vincent Candela, champion du monde et d'Europe : "la France peut gagner l'Euro"

Alors que l'équipe de France de Football vient de se qualifier pour l'Euro 2020, Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis recevaient Vincent Candela, monument de l'AS Roma, dans 100% Club (entretien complet).

Originaire de l'Herault, l'ancien défenseur, champion du monde (98), d'Europe (2000) et d'Italie (2001), a évoqué le jeu des Bleus, la situation d'Olivier Giroud, ainsi que son propre passage au Montpellier Hérault, où il a été formé mais où il n'a pas signé son premier contrat pro.

"La France peut gagner le championnat d'Europe"

Le niveau des Bleus

"Moi, je suis pour les résultats. En France, il y a 60 millions d'entraîneurs. C'est le cas aussi en Italie, et dans le monde entier. Tout le monde a son mot à dire. Moi, je pense que l'équipe de France joue bien. Elle a gagné la Coupe du Monde, et je pense qu'elle peut aussi gagner le championnat d'Europe. C'est une équipe jeune, qui a confiance, qui est sûre d'elle, avec de très bons joueurs. Elle sort première de son groupe. Avec ses défauts, c'est vrai. Parfois, ce n'est pas Barcelone, mais elle gagne. Et c'est le plus important. C'est une équipe qui me plaît, et que je regarde avec plaisir".

Vincent Candela apprécie les Bleus de Didier Deschamps © AFP - FRANK PERRY

Olivier Giroud

"C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Pendant la Coupe du monde, il n'a pas marqué, mais c'est un joueur qui amène beaucoup, qui protège l'équipe, qui la fait monter. Il est toujours là au bon moment. Il faut faire confiance à l'entraîneur. S'il le prend, c'est qu'il y a un motif bien précis. Après, j'adore Benzema et il y a des grands attaquants en équipe de France. Mais l'entraîneur fait ses choix, et tant qu'on gagne, on ne peut pas trop parler non plus".

Olivier Giroud (ex Montpellier Hérault) a déjà inscrit 39 buts avec les Bleus © AFP - FRANCK FIFE

Le MHSC

"C'est une longue histoire. Montpellier m'a laissé filer alors qu'on venait de gagner le championnat de France des moins de 17 ans. A l'époque, j'étais le seul qui n'avait pas de contrat. Moi, je voulais simplement pouvoir au moins me rembourser le maillot, les t-shrirt, les chaussettes, les shorts. Je ne demandais pas grand chose. Il y a sans doute eu un malentendu avec un dirigeant. Avec Louis Nicollin, en revanche, j'ai toujours eu un très bon rapport, je jouais avec son fils Laurent quand on était jeune( ...) A cause de ce malentendu, j'ai du partir, je suis allé à Toulouse. Cela a été mieux comme ça, vue ma carrière. Mais Montpellier, j'y reviens souvent. Et cela reste des bons moments de mon enfance. Et c'est pour ça que les rapports sont toujours très bon avec les montpelliérains et avec Montpellier".

Sa nouvelle vie

Vincent Candela (à gauche) a joué la Ligue des Champions avec l'AS Roma © AFP - CHRISTOPHE SIMON

"Je me lève tous les matins à 6h30. J'ai quatre enfants, ma femme en amène deux à l'école, moi les deux autres. Ensuite, je joue deux heures au paddle. Vers midi, je vais à l'AS Roma, jusqu'à 14h, parce que je travaille pour la radio et la télé du club. Et le soir, je vais au restaurant avec les amis ou la famille, car je tiens deux restaurants à Rome. Et on passe de très bonnes soirées. Voilà mon quotidien".