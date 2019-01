Championnat d'Europe de patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron dominent le programme court

Clermont-Ferrand, France

On s'y attendait, ils n'ont pas déçu pour leur entrée en matière. Les Clermontois Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quadruples tenants du titre en danse sur glace, ont dominé le programme court des Championnats d'Europe de patinage artistique.

Sur des airs de tango composés par l'Argentin Astor Piazzolla et interprétés par le violoniste letton Gideon Kremer, ils ont totalisé 84,79 points et ont devancé les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (81,37) et les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (79,05).

A l'issue d'un programme court parfaitement maîtrisé, le tandem Cizeron / Papadakis se place en tête de la compétition de danse avec un score de 84.79 !! 🇫🇷👏 #Minsk2019#patinageartistique ⛸️💃 pic.twitter.com/1NLF66GiwG — France•tv sport (@francetvsport) January 25, 2019

En route vers un 5e titre consécutif

Ils sont donc bien partis pour remporter un cinquième titre consécutif. Tout se jouera ce samedi. Ils tenteront de devenir les premiers danseurs sur glace à remporter cinq titres européens consécutifs et se rapprocher du record de six sacres continentaux des Soviétiques Lyudmila Pakhomova et Alexandr Gorshkov dans les années 1970.