Champions Cup : le MHR se reprend et se qualifie brillamment pour les huitièmes de finale

Les irlandais ne leur avaient pas réussi, les anglais beaucoup plus. Avec une semaine complète d'entraînement et des cadres de retour, c'est tout de suite plus simple, et c'est ainsi que le MHR de Philippe Saint-André a su rebondir, ce dimanche, et s'offrir un ticket pour les huitièmes de finale de la Champions Cup, où il affrontera d'autres britanniques : les Harlequins, tombeurs de Castres ce weekend. Le match aller aura lieu le weekend du 9 avril, le retour une semaine après.

Montpellier, devant son public du GGL, a même décroché un succès bonifié face à l'écossais Stuart Hogg et les siens, en inscrivant quatre essais, comme les anglais, mais en les transformant tous et en marquant par ailleurs trois pénalités, contre aucune en faveur de l'adversaire.