Champions Cup - Rugby : Montpellier n'a plus le droit à l'erreur

montpellier

Une seconde défaite en deux matchs de Champions Cup serait sans doute éliminatoire, pour le MHR. Pas question de se mettre "une pression pénalisante, ou handicapante", mais pas besoin non plus de leur faire un dessin. Les hommes de Xavier Garbajosa connaissent l'enjeu et le risque, au moment de recevoir les anglais de Gloucester, ce dimanche (16h15), au GGL Stadium : "ils sont majeurs et vaccinés, ce sont des grands garçons", rappelle le coach.

Un entraîneur dont la méthode et les principes de jeu ne portent pas encore totalement leurs fruits, depuis son arrivée cet été à Montpellier, mais qui a bon espoir que son travail et celui de ses hommes finisse par payer. Et qui souhaite que son équipe "se rassure après une contre performance au Connacht. Et qu'elle prenne des points et gagne à un match, avant de penser à la qualification".

Xavier Garbajosa espère que la roue va tourner © AFP - THIERRY ZOCCOLAN

Se remettre en question

Si le MHR déplore toujours l'absence de plusieurs éléments majeurs, parmi lesquels Guilhem Guirado, ou les champions du monde Handré Pollard et François Steyn, il enregistre en revanche des retours importants. Celui de l'expérimenté Fulgence Ouedraogo, par exemple, mais également celui de l'imposant et intenable Nems Nadolo. Tous les deux seront titulaires.

Benoit Paillaugue : "ce serait un gros coup de massue"

Une bonne nouvelle pour un groupe dont les individus doivent se remettre en question, selon Benoit Paillaugue. En conférence de presse, ce vendredi, le demi de mêlée n'a pas mâché ses mots et s'est montré très critique, envers lui même et ses partenaires. La plupart n'est pas "à son meilleur niveau", depuis le début de saison, d'après celui qui sera capitaine, ce dimanche. Il a notamment pointé, comme son coach, une trop grande indiscipline, mais aussi le déchet dans le jeu et les mauvais choix, des uns et des autres.

Benoit Paillaugue - Demi de mêlée du MHR

"Peut-être qu'on est une équipe qui aime être dans le dur. On n'aime pas trop la facilité, j'ai l'impression. C'est dommage qu'on soit une équipe à réaction. Parfois, on se dit que ça va passer tout seul. Mais non, cela ne se passe pas comme ça. Surtout pas en Coupe d'Europe. Je pense qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Cela fait un moment qu'on la joue, et le bilan est maigre. Se dire qu'on joue la Coupe d'Europe, c'est bien, mais s'arrêter en poule, ça ne sert à rien. Si on vient jouer à Montpellier, c'est pour gagner des titres. Ce n'est pas pour être sixième, se qualifier, et se dire qu'on a fait le job. Le président, le club et les supporters attendent autre chose. Si on perd ce week-end, ce serait un gros coup de massue pour l'équipe".