Caen, France

...Quatre Cent Quinze est une jeune entreprise née en 2011 dans l'esprit de 3 jeunes caennais alors âgés de 23 ans. Leur idée : proposer des maillots inspirés de l'univers du football mais portables à la ville. Un créneau qui a aujourd'hui fait des petits. Et il était bien sûr impossible de passer à côté de la Coupe du Monde de Football... surtout quand la France décroche sa deuxième étoile vingt ans après ! Ca tombe bien, la jeune marque possède son propre atelier de fabrication et d'impression à Ranville au nord de Caen, ce qui lui permet de travailler à flux tendus. Et le graphiste de l'équipe est fan de football. Un dessin peut-être réalisé dans la nuit et imprimé le matin même, loin des maillots que d'autres marques plus célèbres doivent acheminer depuis l'Asie.

Romain, premier acheteur en France du tee-shirt N'Golo Kanté © Radio France - Philippe Thomas

La frappe de Pavard, la danse de Griezmann, la détente de Lloris... Autant de gestes immortalisés sur des tee-shirts

aPremière livraison ce vendredi 20 juillet dans le magasin Stor'ge à Caen de tee-shirts imprimés le matin même. Romain, venu faire quelques achats, repart avec le maillot N'Golo Kanté, le premier vendu en France : "je suis rentré, je l'ai vu, j'ai craqué. C'était comme une évidence de le prendre. En plus je suis fans de N'Golo Kanté comme tout normand et maintenant comme toute la France ! Je vais faire des jaloux avec çà."

La "Une" du site web de la marque normande - Quatre Cent Quinze

La collection "Champions du monde" compte au total huit maillots

La série "Champions du monde" compte huit modèles différents : deux sont des rééditions mais avec les deux étoiles cette fois-ci, les six autres reprennent des actions qui ont marqué l'épopée française. Emmanuel Duhail, responsable de Stor'age à Caen, l'une des premières boutiques à avoir cru à la marque Quatre Cent Quinze : "ça doit faire partie des produits phares. Ce côté dessiné à la main, un peu enfant et le code couleur bleu-blanc-rouge, un peu patriote, devrait attirer une clientèle qu'on n'a pas habituellement."

Aubert Leroy, l'un des trois associés à l'origine de la marque, acquiesce : "on espère vendre les tee-shirts à plusieurs dizaines d'exemplaires dans le mois, voire plusieurs centaines à terme s'il y a des best-sellers qui ressortent. Si on additionne les ventes internet et la vingtaine de points de vente en France, on a déjà pu atteindre 500 exemplaires jusqu'à présent pour certains maillots." Cette collection, basée sur la Coupe du monde a sans doute les moyens de faire mieux encore comme pour la marque bretonne Breizh Club qui a tout suite surfé sur les deux étoiles. En attendant, à Ranville, pas de stocks, on livre à la demande. Et la petite entreprise se porte plutôt bien : elle fait vivre aujourd'hui huit personnes, sept ans après sa création par trois jeunes associés. Avec l'été, c'est peut-être le moment de vous faire le maillot...