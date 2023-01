Changement de médecin au DFCO : Philippe Paulin arrive, Jacky Maillot part à Sochaux

Le mercato s'anime du côté du DFCO ... mais pas du côté des joueurs, alors que le président Olivier Delcourt prévoit toujours l'arrivée de "deux ou trois recrues". Il y a du changement dans l'encadrement. Vendredi 13 janvier 2023, jour de match contre Valenciennes en Ligue 2, le club annonce l'arrivée d'un nouveau médecin, Philippe Paulin. Il remplace Jacky Maillot, qui avait rejoint le club à l'été 2021.

Un médecin habitué du handball

Sur son site , le DFCO présente le praticien de 52 ans comme "ancien urgentiste et médecin du sport depuis 25 ans". Philippe Paulin a déjà occupé ce rôle pour l’Entente Sportive Besançon Féminin, pendant huit saisons, et en équipe de France de handball, pour l'équipe première et les équipes de jeunes. "Aujourd’hui, il est encore médecin de l’équipe de France U18 Féminine et du Comité Régional Olympique et Sportif de Bourgogne Franche-Comté", précise le DFCO.

"Je viens poursuivre le travail entamé par mes prédécesseurs et développer l’activité médicale au sein du club, indique Philippe Paulin au DFCO. C’est un beau défi humain à relever, par rapport à la prise en compte des sportifs. J’espère pouvoir apporter ma modeste pierre à l’édifice".

Jacky Maillot part à Sochaux

Si Omar Daf et son staff ont fait le trajet Sochaux - Dijon l'été dernier, Jacky Maillot prend l'A36 dans le sens inverse début janvier 2023. "Le Docteur Jacky Maillot, l'un des médecins du sport les plus reconnus en France, rejoint le FC Sochaux-Montbéliard", annonce le club du Doubs sur son site .

Un médecin qui connait déjà bien la Franche-Comté : "Jacky Maillot, étudiant à Besançon, interne à l'hôpital de Montbéliard puis médecin à Roye, près de Lure, s'est spécialisé en médecine du sport. En 2007, il a rejoint l’équipe cycliste Cofidis puis pris en 2016 la direction du Pôle médical de l'équipe FDJ dont le Centre de la Performance est basé à Besançon", rappelle le FCSM.