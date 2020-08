Changement de président en vue pour les Chamois Niortais

Rien n'est officiel pour le moment mais le président des Chamois Niortais Karim Fradin serait sur le point de passer la main. Il s'apprêterait à céder ses parts. Une décision qu'il aurait prise il y a quelques semaines et causée, selon nos sources, par la fatigue et la lassitude. Et qui signerait la fin d'une longue histoire entre l'homme et le club. Il en est en effet le président depuis seulement trois ans, mais fait partie de l'équipe de direction depuis onze ans, il a notamment été manager général. Avec lui aux manettes, le club s’est développé et s’est toujours maintenu, parfois de justesse, mais les 9 saisons d’affilée en Ligue 2 sont à mettre à son crédit. S’il part, ce sera avec un bilan sportif respectable compte-tenu des moyens limités du club niortais.

Surtout, ancien défenseur et capitaine de Niort, Karim Fradin était un homme de la maison, connu et apprécié de beaucoup dans un club où il a débuté et terminé sa carrière de joueur. Qui le remplacera ? La question est désormais sur toutes les lèvres et soulève bien des inquiétudes. Certains médias annoncent que le frère du directeur sportif Mikaël Hanouna pourrait être son successeur. Une éventualité redoutée par beaucoup en interne, car les méthodes d’Hanouna n’ont pas fait l’unanimité au club.

Le départ de Karim Fradin, et le nom de son éventuel successeur, pourraient être officialisés à l'occasion de l'assemblée générale du club le 20 août, deux jours avant le début de la nouvelle saison de Ligue 2 pour Niort, sur la pelouse de Guingamp.