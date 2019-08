Chants à caractère homophobe : l'entraîneur Jean-Louis Garcia espère qu'il n'y aura pas de sanction sportive pour l'ASNL

Velaine-en-Haye, Bois-de-Haye, France

A la veille du match de la cinquième journée de Ligue 2 entre l'AS Nancy Lorraine et le FC Sochaux, à Bonal, l'entraîneur nancéien Jean-Louis Garcia a accepté de revenir sur l'un des principaux sujets de conversation de la semaine : les chants à caractère homophobe entendus à Picot face au Mans. Des événements qui seront jugés par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel le 28 août prochain.

De l'amende au retrait de point

La commission dispose d'un arsenal de sanction qui va de la simple amende au retrait de points en passant par des fermetures de tribunes. L'an passé, pour des cris racistes dans son stade, Dijon avait écopé d'un point de pénalité avec sursis. Jean-Louis Garcia, le technicien nancéien, ne comprendrait pas une sanction sportive pour l'ASNL :

"C'est abominable de sanctionner le sportif. Que l'on ferme la tribune d'où viennent les gens ? Il y a d'autres sanctions que de sanctionner les sportifs qui n'y sont pour rien. On joue au ballon, on gagne, on perd. Quand on gagne, on a des points. Je ne comprends pas qu'on puisse éventuellement nous enlever des points dans des cas comme ça. J'ai mis le son dans le Multi Ligue 1, j'ai entendu beaucoup de choses qu'on ne devrait pas entendre dans des stades et pourtant, les autres matchs ne se sont pas arrêtés."