Chants homophobes dans les stades : à l'AJ Auxerre, les supporters peu convaincus par les interruptions de matchs

Que faut-il faire face à des chants homophobes, sexistes ou racistes dans les stades ? La question se pose après l'interruption de plusieurs rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 ces dernières semaines. Pour les supporters de l'AJ Auxerre, arrêter les matchs n'est pas une solution.

Faut-il arrêter les rencontres quand, depuis la pelouse ou les tribunes, on entend des cris, des slogans, des chants à caractère homophobe ? Depuis l'interruption du match de la 4e journée de Ligue 2 entre Nancy et Le Mans après des chants partis d'une des tribunes du stade Marcel Picot, et les différentes insultes entendues dans plusieurs stades de Ligue 1 comme à Brest ou à Monaco, nous avons posé la question à certains supporters de l'AJ Auxerre.

Une méthode à revoir ?

"Ce n'est pas la bonne méthode", plaide Frédéric, supporter de l'AJA, venu à l'entraînement avec ses deux enfants, Johan et Léana. "Le travail doit être fait bien en amont, et ce n'est pas sur un soir de match qu'il faut faire ce genre de choses. Le soir d'un match, arrêter le match pour des choses qu'on entend déjà depuis trente ans, facile, ça ne sert à rien, ça rajoute de l'huile sur le feu", continue le père de famille.

La recrudescence des interdictions, pour Mathieu Jacquot, responsable chez les Ultras de l'AJA, "c'est une connerie, une aberration totale". "S'il n'y a pas un dialogue derrière, de la pédagogie, ça ne sert strictement à rien. Sanctionner pour sanctionner, ça n'a jamais marché. Cela fait des années qu'on sanctionne les fumigènes, il y a toujours des fumigènes dans les stades", argue-t-il.

"Ca n'a rien d'homophobe" (Mathieu Jacquot, président des Ultras de l'AJA) au sujet des chants contre la LFP entendus ce weekend en Ligue 1 Copier

"Tout est prétexte à interdire", déplore Mathieu Jacquot. Les ultras sont surtout préoccupés par les restrictions de déplacement depuis le début de la saison, en Ligue 1 et en Ligue 2. _"_Le seul souci à l'heure actuelle, c'est nos droits et nos libertés. Vous êtes supporter de football aujourd'hui ? Vous êtes catalogué, vous avez moins de droits que les autres, moins de libertés que les autres."