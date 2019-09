Homophobie dans les stades : Noël Le Graët demande aux arbitres de ne plus arrêter les matchs

Il souhaite que les matchs de foot ne soient plus arrêtés en raison de banderoles ou de chants homophobes dans les tribunes. Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a indiqué, ce mardi matin sur franceinfo, qu'il allait demander aux arbitres de ne plus arrêter les matchs lorsque des chants homophobes sont entendus dans les stades, ou quand des banderoles sont sorties en tribune.

à lire aussi Chants homophobes dans les stades : quelles sont les règles en France ?

à lire aussi Football : des insultes homophobes dans plusieurs stades de Ligue 1

Des consignes appliquées dès ce week-end

"J'espère" que cette demande sera prise en compte dès la prochaine journée de championnat, ce week-end, a complété le président de la FFF. La FFF est responsable de l'arbitrage du championnat de France, puisque la direction technique de l'arbitrage dépend de la fédération. Noël Le Graët peut donc tout a fait passer ces consignes aux arbitres.

Pour Le Graët, le racisme dans les stades et l'homophobie en tribune, "ce n'est pas la même chose"

"L'arrêt des matches ne m'intéresse pas. C'est une erreur. J'arrêterais un match pour des cris racistes, j'arrêterais un match pour une bagarre, des incidents s'il y a un danger dans les tribunes", a-t-il justifié, assurant que le racisme dans les stades et l'homophobie en tribune, "ce n'est pas la même chose". "L'homophobie c'est un problème national. Je n'accepte pas que seul le football soit concerné par l'homophobie parce que c'est tellement faux, c'est un problème national", a-t-il martelé. Pour lui, "considérer que le football est homophobe, c’est un peu fort de café".

Le Graët appelle les clubs à agir contre les banderoles

Il a appelé les clubs à "agir" via leurs services de sécurité : "Le service sécurité des clubs doit contrôler les personnes qui rentrent sur le terrain, il y a des services qui sont là pour faire en sorte que ces banderoles disparaissent rapidement", a-t-il lancé. "Mais l'arrêt des matches, c'est autre chose. Le jeu, c'est quelque chose de compliqué, de beau. On va faire en sorte qu'il n'y ait plus de banderoles, mais arrêter les matches, non".

Noël Le Graët s'était déjà positionné vendredi sur cette question, en montant au créneau contre les politiques, à commencer par la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui lui avait répondu en estimant qu'il avait tenté de "décrédibiliser" sa parole.

à lire aussi Homophobie dans les stades : Roxana Maracineanu se dit "étonnée" par les critiques de Noël Le Graët

Les associations de lutte contre l'homophobie scandalisées

Le collectif Rouge Direct appelle à la démission du président de la Fédération française de football : "Il s'essuie les crampons sur les décisions d'Emmanuel Macron et de [la ministre des Sports] Roxana Maracineanu", déplore sur Twitter le collectif qui lutte contre l'homophobie dans le football.

C’est l’homophobie qui nuit à l’image du football, pas le fait de condamner les propos et comportements homophobes dans les stades" - SOS Homophobie

SOS Homophobie est également indignée. "Nous condamnons cette volonté de la FFF de ne plus arrêter les matchs de football pour chants homophobes", déclare l'association sur Twitter. "On ne transige pas avec l’homophobie. C’est l’homophobie qui nuit à l’image du football, pas le fait de condamner les propos et comportements homophobes dans les stades", commente l'association.