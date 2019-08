Chants homophobes dans les stades : quelles sont les règles en France ?

Après l'interruption du match de Ligue 2 entre Nancy et Le Mans pour des chants homophobes et alors qu'une enquête de la LFP est en cours sur des incidents ayant eu lieu lors de Rennes-PSG, France Bleu fait le point sur le dispositif en place et les sanctions possibles pour les clubs concernés.