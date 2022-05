Chaque semaine, Clémence parcourt la France pour soutenir les Girondins de Bordeaux

Camille, fidèle supportrice des Girondins de Bordeaux depuis 16 ans, parcourt la France et les stades pour soutenir son club. Malgré une saison qu'elle ne juge "pas à la hauteur", son amour des Marine et Blanc est toujours là, et elle sera présente à Brest samedi prochain.

Clémence et Alexia ont parcouru 750 km en voiture pour soutenir les Girondins de Bordeaux ce samedi.

"J'ai fait 750 km pour venir, en tout ça fera 1500 pour ce week-end" raconte Clémence, 26 ans, ce samedi. Cette supportrice des Girondins de Bordeaux prend la route depuis Châlons-en-Champagne dans la Marne et connaît bien le stade Matmut Atlantique, puisqu'elle vient régulièrement pour soutenir son club. Et quand ce n'est pas à Bordeaux, elle se déplace c'est à Lille, Lens, ou encore Brest la semaine prochaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Clémence est éducatrice spécialisée et peut poser des jours de repos en fonction des matchs des Girondins de Bordeaux : "il m'arrive même de faire coïncider mes vacances avec les déplacements" explique-t-elle. Tout ça "par amour du club, c'est indescriptible, les Girondins sont une institution, même si cette année n'est pas à la hauteur". Alors évidemment, la ligue 2 elle y pense, et assure qu'elle se déplacera aussi dans les différentes villes. Pas question d'arrêter, même si elle pourrait, parce que cette organisation coûte un certain prix.

Lors du déplacement des Marine et Blanc à Lille, Clémence était aussi allée à l'aéroport, accompagnée d'une de ses amies, Alexia, à qui elle a transmis la passion. "On a pris des photos avec des joueurs, et Yacine Adli nous a reconnues".