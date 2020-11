Charles Corver, arbitre de France-RFA 82, est mort

Il avait été l'un des acteurs majeurs du traumatisme français à la coupe du monde de football 1982. Le néerlandais Charles Corver, arbitre de la rencontre polémique entre la France et la République Fédérale d'Allemagne en demi-finale, s'est éteint mardi soir à l'âge de 84 ans a annoncé sa fédération. Pourtant réputé comme l'un des meilleurs hommes en noir de son pays, c'est sa prestation sur la pelouse de Séville ce soir là qui restera dans les mémoires des supporters français.

Alors que le tableau des scores affiche 1-1 à la 58e minute, Patrick Battiston part seul défier le gardien allemand. La suite est connue, Harald Schumacher charge violemment le défenseur tricolore qui reste au sol, quelques minutes, avant d'être évacué sur civière puis transporté à l'hôpital avec trois dents en moins et une vertèbre fêlée.

"Je ne l'ai tout simplement pas vu"

Charles Corver n'avait alors pas usé de son sifflet. Les bleus s'inclineront finalement aux tirs aux buts, à l'issue de prolongations qui avaient vu les français mener 3-1 avant que l'Allemagne ne revienne au score (3-3). Un scénario qui marquera pour longtemps les esprits des supporters de l'équipe de France.

Interrogé par le magazine néerlandais Voetbal International il y a six ans, l'arbitre explique : " Je ne l’ai tout simplement pas vu. Je l’ai vu sur les images deux jours plus tard." La rencontre n'empêchera pas Charles Corver d'être élu, par le même magazine, "Arbitre du siècle" en 2000. Il avait également arbitré la finale 1978 de la Coupe des clubs champions entre Liverpool et Bruges et les finales 1977 et 1983 de Coupe UEFA.