Charles Demouge sur le FCSM : "Nous sommes les spectateurs d'une scène de théâtre qui se déroule depuis quatre ans"

Charles Demouge, le président de PMA, Pays de Montbéliard Agglomération, a accordé ce jeudi un entretien à France Bleu Belfort Montbéliard, alors que le nom d'un nouvel industriel chinois est évoqué pour remplacer M. Li, actuel propriétaire du FCSM. Le club de football de Ligue 2 est en grandes difficultés sur le plan sportif et financier.

M. Li pourrait être contraint de céder le club à un autre groupe chinois. Quel est votre sentiment ?

Charles Demouge : "Nous sommes les spectateurs d'une scène de théâtre qui se déroule depuis quatre ans (...) aujourd'hui on se demande qui va couper la tête à Li (...) a priori il n'a pas les moyens d'être propriétaire d'un club de Ligue 2, même s'il a des ambitions".

"J'ai l'impression que la grande ambition des chinois ce serait de récupérer un centre de formation, avec des jeunes, dans l'objectif d'organiser une Coupe du monde (...) dès le moment où Li est arrivé à Sochaux, il a commencé par inviter les jeunes du centre de formation à aller faire des stages en Chine, à prendre les meilleurs joueurs (...) je pense que ça doit être certainement une de leurs règles de conduite : faire une équipe solide pour une prochaine Coupe du Monde".

Vous avez des inquiétudes pour le centre de formation de Sochaux ?

"Le problème du centre de formation aujourd'hui, qui pourrait être le principal objectif des chinois, c'est qu'il ne peut exister que si nous avons une équipe en Ligue 2, et aujourd'hui si l'équipe descend, je crois que le centre de formation a encore un an ou deux ans de survie au maximum, et ensuite un club de National n'a pas le droit d'avoir un centre de formation (...) je pense que ça doit être un des enjeux importants pour les chinois".

Comment avez-vous réagi en découvrant ces informations ?

"C'est flou, c'est du chinois... en décembre dernier, un groupe avec un correspondant français nous appelle pour nous dire, voilà... on est le propriétaire du club, on voudrait rencontrer le président de l'agglomération (PMA), propriétaire des installations, à ce moment-là on commence à être un peu rafraîchi par les propos des différents repreneurs, parce que des repreneurs il y en a partout, on en entend tous les jours, encore faut-il avoir les moyens de reprendre un club".

M. Li a-t-il encore les moyens financiers de faire vivre le club ?

"On sait comment ça fonctionne... le FCSM, c'est un club qui a un déficit structurel de plus de 6 millions d'euros par an (...)comment a vécu Li jusqu'à présent ? Il n'a pas dépensé grand-chose parce qu'il a vendu des joueurs, il avait une avance qui avait été laissée par Peugeot, à la reprise du club, et si on fait bien les calculs, il a pu tenir trois ans comme ça en vendant des joueurs, ce qui lui permet de compenser ce que demande la DNCG chaque année et d'éponger les déficits, aujourd'hui je pense que les caisses sont vides, et il n'y a plus de joueurs à vendre".

Comment voyez-vous l'avenir ?

"L'avenir il est où ? Je ne sais pas... si M Li, le propriétaire actuel a emprunté de l'argent près d'autres chinois, parce qu'à chaque fois il nous dit qu'il sait trouver de l'argent, il a des partenaires, il les trouve principalement aux îles vierges, nous, on veut bien... mais d'autres chinois qui pourraient dire aujourd'hui qu'ils ont prêté de l'argent à Li, si Li ne peut pas leur rembourser, ce sont eux qui prendraient les biens de Li... c'est là qu'il y a peut-être une solution".

Croyez-vous en ce possible nouveau repreneur ?

"Pourquoi pas ! Est-il sérieux ? Certainement plus que Li, en tout cas pas moins (...) le correspondant français nous dit "on est un groupe fort, on a prêté trois millions d'euros à Li et aujourd'hui il ne peut pas nous les rembourser, donc si il ne peut pas nous les rembourser nous prenons son actif - qui est plutôt du passif aujourd'hui... - il faut bien qu'on croit à quelque chose".