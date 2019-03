Charles Diers ancien joueur du Angers SCO invité d'"une Semaine en Ballon"

Une semaine en ballon, l'émission 100% foot 100% web de France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, en collaboration avec France 3 Pays de la Loire. Cette semaine, Charles Diers ancien joueur du Angers SCO est notre invité.

Notre invité a créé la Dalle Angevine, la "Dalle"qui valorise l'esprit sportif des associations angevines. Charles Diers, ancien joueur professionnel, a terminé sa carrière au Angers SCO après avoir évolué à Dijon, Boulogne et Clermont-Foot notamment. Une émission présentée par Anthony Brulez.

Originaire du Nord et formé au LOSC, Charles Diers a participé à la montée du club en Ligue 1 avant de terminer sa carrière parmi l'élite au sein du club angevin.

Dans ce 21ème numéro d'#USBFOOT, on évoque aussi le déplacement du Mans FC à Quevilly ce jeudi soir, et la suite de la journée de National avec Cholet qui se déplace à Concarneau et Laval qui reçoit Marignane.

Tous les jeudis, France Bleu et France 3 Pays de la Loire évoquent avec un invité l’actualité du football dans la région, en particulier pour les trois clubs du championnat national (Cholet - Le Mans - Laval) et les deux clubs de Ligue 1 (Angers SCO – FC Nantes).

Dans le "vestiaire", un véritable vestiaire d’amoureux du football, place à une sélection d’images et de témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. Les journalistes de France Bleu nous livrent leurs analyses avant chaque journée de championnat.