La Rochelaise est deuxième du classement général après trois jours de course. Elle est devancée par la Néerlandaise Lilian De Geus à la veille de la "medal race", la derrière course des championnats du monde à Cadix.

La Rochelaise Charline Picon toujours en course pour le titre mondial

Les championnats du monde de planche à voile RS X à Cadix en Espagne se passent toujours bien pour Charline Picon. A la veille de la dernière de la "medal race", la dernière course des championnats du monde, la native de Royan est bien placée pour remporter un second titre mondial après celui conquit en 2014 à Santander (Espagne). Après trois jours de course, la Française est deuxième au classement général derrière la Néerlandaise Lilian De Geus.

Charline Picon a remporté deux courses sur trois ce lundi

Charline Picon a gagné deux courses sur trois ce lundi. Une première depuis le début des championnats du monde de la Rochelaise. Des résultats de bon augure avant la dernière course qui aura lieu ce mardi. En plus d'avoir la possibilité de glaner une seconde couronne mondiale, la Rochelaise pourrait gagner un deuxième titre international en l'espace de deux mois après sa victoire aux championnats d'Europe le 13 mars dernier. Le tout à trois mois des Jeux Olympiques de Tokyo où elle défendra son titre.