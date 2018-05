Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est l'aboutissement d'un projet lancé, il y a plus de 6 ans, lorsqu'était évoqué pour la première fois le rachat de 78 hectares de l'ancien terrain militaire de la Martinerie à Déols. Et c'était un plus vieux rêve encore pour la Fédération française de Tir : celui de permettre à la France de se doter d'un outil digne de ce nom pour pouvoir à nouveau accueillir des compétitions internationales. L’événement, jeudi 17 mai, était donc à la hauteur de l'attente. Tout le gratin du Tir Français, depuis les élus de la fédération jusqu'aux athlètes et cadres techniques, étaient rassemblés devant un aréopage d'élus locaux, départementaux, régionaux mais aussi des parlementaires et quelques VIP pour inaugurer le Centre national de Tir Sportif de Châteauroux-Déols.

Plusieurs centaines de personnes parmi lesquels de nombreux élus mais aussi des sommités du Tir sportif ont assisté à cette inauguration © Radio France - Carl Dechâtre

Un centre sans équivalent en Europe

Pendant des années, la France a été privée d'équipements lui permettant d'organiser des compétitions internationales avec le Centre de Tir elle fait mieux que rattraper son retard elle se dote d'un outil sans comparaison en Europe. Le tir peut y être pratiqué depuis les distances de 10m jusqu'à 600 m (!) avec tous les types d'armes homologuées pour le tir sportif.

Le stand de tir à 10 mètres peut potentiellement accueillir jusqu'à 90 compétiteurs simultanément © Radio France - Carl Dechâtre

Le tir de plateau a également son espace. C'est la première fois au niveau européen qu'un Centre de Tir pourra, sur un même site, accueillir tous les types d'épreuve (57 au total, en fonction des armes, du type de cible et de la distance).

Le stand de tir "plateau" est le plus grand de France il compte 5 "fosses" (postes de tir) les uns à côté des autres © Radio France - Carl Dechâtre

Un équipement désormais pleinement opérationnel

Le CNTS a déjà accueilli des compétitions nationales et internationales l'été dernier, les championnats de France et du monde de tir sportif de vitesse. Logique le centre était encore en travaux mais les alcôves extérieures suffisaient à organiser la tenue de ses événements. Désormais les stands intérieurs avec toute la ciblerie électronique et les aménagements mobiliers sont eux aussi opérationnels. L'activité devrait donc monter encore en puissance.

D'ores et déjà le centre accueillera de juein à aout prochain 7 érepuves de coupe de France dans différentes disciplines mais a ussi en septembre les championnats du Monde de Handi-tir.