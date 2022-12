Châteauroux : la Berri n'y arrive toujours pas et se contente d'un match nul contre Villefranche-Beaujolais

L'objectif était simple : retrouver la confiance et le chemin de la victoire. Et les Castelroussins n'y sont pas parvenus. Après cinq matches sans victoire, la Berrichonne de Châteauroux espéraient décrocher trois points lors de son déplacement sur la pelouse de Villefranche-Beaujolais, ce vendredi 9 décembre.

ⓘ Publicité

Mission ratée, puisque les deux clubs se quittent sur un match nul (1-1). Les Castelroussins se sont fait peur en première période. Ils ont encaissé un but de Rémi Sergio à la 22ème minute et se sont fait une frayeur juste avant la mi-temps. Mais ils ont réussi à se reconcentrer et sont revenus au score grâce à Ferris N'Goma (55ème).

Il va falloir réagir vite, parce que le spectre de la descente grandit. Châteauroux est actuellement 13ème au classement provisoire de National, premier relégable. Et Patrick Trotignon, le directeur général du club, s'en est inquiété sur l'antenne de France Bleu Berry en début de semaine. "Ce qui est inquiétant avec cette équipe et les résultats que l'on voit, c'est que je suis persuadé que l'on a de bons joueurs, mais le problème c'est que notre équipe n'est pas du tout prête et formatée pour jouer le maintien, estime-t-il. Jouer le maintien, c'est un autre état d'esprit que jouer la montée".

Prochaine occasion de tenter de renverser la tendance : vendredi 16 décembre face à Sedan, au stade Gaston Petit.