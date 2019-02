Châteauroux - Orléans : Une revanche attendue en Berry

Le capitaine Yannick M'Bonné compte bien s'imposer à domicile et prendre du même coup la revanche du match aller

Châteauroux, France

Battus le 14 septembre dernier 2 à 0 sur la pelouse de la Source à Orléans, les footballeurs de la Berri ont évidement à cœur de prendre cette revanche à l'occasion de la manche retour du derby de la région Centre. Ce Berrichonne football face à Orléans c'est en fait un duel du ventre mou de ce championnat de Ligue 2 comptant pour la 25ème journée. Les Castelroussins treizième au classement général avec 30 points restent sur une victoire 1 à 0 sur la pelouse de Nancy et sur une série de quatre matchs sans défaite (2 nuls et 2 victoires).

Les Orléanais, pour leur part, font mieux. Onzième au classement avec 31 points, il restent sur 5 matchs sans défaite en incluant deux rencontres de coupe de France et donc deux qualifications : La première obtenue pour les 8ème de finale 3 à 2 après la prolongation sur la pelouse de Bergerac et plus récemment une qualification pour les 1/4 de final (1 à 0) obtenue à Metz l'actuel leader du championnat de Ligue 2.

Nicolas Usaï " Orléans a enchaîné à l'automne dernier sept victoires de suite ! "

Ce qui signifie qu’Orléans dispose d’arguments en Coupe de France ou ils joueront les 1/4 de final sur la pelouse de Rennes mais aussi en championnat ou les joueurs de Didier Olé Nicole n'occupent pas cette onzième place au classement par hasard pour Nicolas Usaï l'entraîneur Castelroussin :" Orléans réalise une très belle saison avec un peu plus de régularité à un moment donné elle aurait même pu accrocher les trois premières places. C'est une équipe à l'automne dernier qui a enchaîner sept victoires de suite. Orléans s'est incliné 2 à 1 en Coupe de la Ligue face au Paris St Germain en 8ème de finale de la Coupe de la Ligue et vient de se qualifier pour les 1/4 de finale de la Coupe de France à Rennes (Ligue 1) après avoir éliminé Metz en 8ème de finale excusez du peu. " Les Castelroussins ont eux aussi connu une période difficile avec l'énorme claque reçu à Brest 5 à 1 et la défaite de trop à la maison pour l'ancien entraîneur Jean-Luc Vasseur 3 à 0 face à Troyes.

Depuis l'arrivée de Nicolas Usaï la Berri va mieux surtout hors de ses bases mais en revanche au stade Gaston-Petit les Castelroussins sont à la peine. Le dernier succès remonte toujours en vendredi 30 novembre et cette victoire 1 à 0. L'occasion est donc belle pour les footballeurs de l'Indre de : Non seulement renouer avec la victoire à domicile devant 7500 spectateurs attendus dont une majorité de jeunes footballeurs invité par le département mais aussi prendre la revanche de ce derby de la région Centre et enfin de doubler au classement de cette ligue 2 les Orléanais.