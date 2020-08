Public autorisé au Stade Gaston-Petit pour le dernier match amical de la Berri

Les supporters de la Berrichonne Football vont pouvoir retrouver le Stade Gaston-Petit. Vendredi 14 août, le club castelroussin joue son dernier match de préparation contre le Sporting Club de Lyon. Le coup d'envoi sera donné à 19 heures. Une rencontre ouverte au public, dans le respect des conditions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.

Port du masque et distanciation sociale

Seule la tribune Intermarché sera accessible pour les spectateurs. Cela représente 3 800 places disponibles. Le placement sera libre dans le respect des gestes barrière. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans toute la tribune. Si vous venez à plusieurs, il faudra laisser une place de part et d'autre de votre groupe. La distanciation sociale d'un mètre doit également être scrupuleusement respectée pour toutes les files d'attente et en tribune.

Les consignes de sécurité sanitaire à suivre pour le match amical de la Berri au Stade Gaston-Petit - Berrichonne de Châteauroux

La billetterie ouvre à partir de ce mercredi à 14 heures. L'entrée coûte 5 euros pour les adultes. C'est gratuit pour les moins de 16 ans et les abonnés de la saison 2020-2021. Aucun billet ne sera vendu aux guichets le jour de match. Après plus de cinq mois de silence, le Stade Gaston-Petit de Châteauroux va accueillir à nouveau du public. C'est le premier match joué dans le stade castelroussin depuis le 6 mars (et une victoire contre Caen en Ligue 2).