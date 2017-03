Châteauroux : Une nouvelle pelouse au stade Gaston-Petit ? La ville s'y prépare

En cas de montée de La Berri en Ligue 2 l'an prochain la LFP pourrait imposer le remplacement du décrié terrain synthétique du stade Gaston-Petit. Même si elle aimerait ne pas être seule à payer ces travaul La municipialité se prépare à cette éventualité. Les appels d'offres sont lancés

Gouverner c'est prévoir ! Même si pour l'instant nul ne sait quel avenir sportif attend La Berrichonne Football la saison prochaine, la mairie de Châteauroux anticipe un éventuel passage en Ligue 2 qui pourrait s'accompagner du changement du revêtement synhétique du stade Gaston Petit !

Les appels d'offres pour ces travaux sont déjà lancés et la date du 24 mai (juste après la fin du championnat) est déjà bloquée. Car les terrains synthétiques sont décriés dans le monde professionnel. Le staff médical de La Berri lui-même estime que ce revêtement est beaucoup plus exigeant pour le physique des joueurs et serait à l'origine de blessures plus fréquentes. La LFP (Ligue de football professionnel) n'a pas encore fait savoir sa décision mais en cas d'accession elle pourrait imposer au club et donc à la mairie propriétaire du stade un changement de revêtement. La mairie de Châteauroux, ne s'est d'ailleurs jamais opposée à ce choix mais espére ne pas avoir à régler seule la facture de ce changement anticipé (Le revêtement devait durer une bonne dizaine d'années lorsqu'il a été posé).

Le futur revêtement serait un terrain "hybride" c'est à dire mi-synthétique mi-naturel. L'investissement est estimé à 1.2 millions d'euros. Le championnat national se termine le 19 Mai. Et les éventuels matchs de barrage (Le 3e de National affrontera le 18e de Ligue 2 pour tenter de décrocher sa place au plus haut niveau) se disputeraient eux les 22 et 23 mai prochain. Le 24 Mai est donc la date la plus proche pour envisager ce remplacement de revêtement.