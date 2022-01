Chauvigny-OM à Limoges : les fans de Marseille attendent ce match avec impatience

Chez les Rouyer, à Chateauneuf-la-Forêt, en Haute-Vienne, la passion pour l'OM c'est une histoire de famille :"c'est mon père en regardant les matches tous les weekends qui m'a donné envie d'aimer l'OM", confie Nicolas. Son maillot de Marseille sur les épaules, Bernard, le père, se souvient de l'époque où il a commencé à suivre son club de cœur :"je suis à 100% marseillais depuis les années 70, avec les Skoblar, Magnusson et compagnie. C'était la grosse équipe et je ne sais pourquoi mais je me suis lancé dans cette passion."

Madrid, Liverpool, Manchester...

Une passion contagieuse qui a permis à Nicolas d'assister à des rencontres de prestige, dans les plus grands stades d'Europe :"je suis allé à Madrid, Liverpool, Manchester, trois fois à Londres, Amsterdam et Milan." Certes Beaublanc n'a pas la même aura que San Siro (le stade de Milan) ou Santiago Bernabeu dans la capitale espagnole, mais Nicolas n'a pas hésité une seule seconde pour acheter des places :"je me suis réveillé à 4 heures du matin, sans réveil, prêt hop et je suis parti faire la queue devant le stade malgré la pluie". Bernard sera aussi de la partie dimanche soir. Sa place il l'a gagnée en écoutant la radio :"j'ai été tiré au sort à FranceBleu Limousin et ça m'arrange bien ! Je voulais absolument cette place, Marseille qui vient ici je ne pouvais pas manquer ça. Alors merci FranceBleu!"

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'acheter des places, la rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur le site internet de FranceBleu Poitou. Coup d'envoi à 21 heures.