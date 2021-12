Chauvigny/OM : les fans de foot étaient nombreux à l'ouverture de la billetterie ce mercredi à Limoges

Nous sommes là depuis 7h30!

Devant le guichet du parc des sports de Beaublanc, les spectateurs attendent patiemment leur tour dans une file interminable. A peine trois heures après l'ouverture de la billetterie, les dernières places s'arrachent comme des petits pains. El Adji fait partie des heureux détenteurs du précieux sésame, "nous sommes là depuis 7h30, nous avons attendu longtemps mais on a notre place, on est très content!" Quelques secondes plus tard , Adrien et Mathis (cf photo), billets en mains savourent, "c'est le prix à payer pour assister à cette rencontre. On a attendu longtemps mais ce n'est pas grave."

Mathis et Adrien ont réussi à acheter des places pour le match de Coupe de France entre Chauvigny et l'OM © Radio France - F.CANO

Malheureusement tous les spectateurs n'ont pas eu cette chance. Beaucoup ont attendu, en vain. Venue de Bourges, cette supportrice de l'OM est dégoutée :"voilà, _2 heures de voitures, plus 2h30 d'attente sous la pluie et je n'ai pas de place_. S'il faut revenir à nouveau demain et dimanche pour le match cela va me coûter une fortune. Donc..." Parmi la foule des déçus, Jean-Luc ne décolère pas :"Au bout du compte on a attendu pour rien. Ce n'est pas une organisation sérieuse!" Laurent arrive d'Angoulême pour acheter des places. Il ne comprend pas pourquoi le nombre de spectateurs a été limité à 5000 alors que la mesure concernant les jauges n'entre en vigueur qu'à partir de lundi, le lendemain du match. De son côté, la préfecture de la Haute-Vienne précise qu'elle attend une décision de la Fédération Française de Football pour augmenter ou non le nombre de places autorisées. Quel cafouillage !

Les dirigeants de Chauvigny attendent désormais le feu vert des autorités pour mettre en place une nouvelle billetterie demain jeudi. Ils invitent les spectateurs à se rendent sur le site internet du club pour en connaître les modalités.