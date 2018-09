Vaucluse, France

Ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. Les joueurs de l'Olympique de Marseille sélectionnés en équipe de France de football sont encore tous restés sur le banc jeudi soir, lors du match contre l'Allemagne (0-0) pour la 1ère journée de Ligue des Nations.

Les coiffeurs

Cela deviendrait presque une habitude : sélectionnés tous les deux par Didier Deschamps, Florian Thauvin et Adil Rami ont regardé leurs collègues courir, comme pendant la majorité des matchs de la Coupe du monde de football. De toute la compétition, Adil Rami n'a pas joué une seule seconde. L'attaquant Florian Thauvin, lui, est rentré en fin de rencontre lors du match contre l'Argentine. Selon les statistiques de la FIFA, il a joué six minutes et quarante-trois secondes.

Très heureux de retrouver l’équipe de France 🇫🇷 après notre sacre 😊 @equipedefrance#fiersdetrebleuspic.twitter.com/9coJxOYA5f — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) August 30, 2018

Blessé, le gardien Steve Mandanda ne fait pas partie du groupe des Bleus sélectionnés pour la Ligue des Nations. Mais de tous les joueurs de l'OM, c'est bien lui qui aura le plus joué lors de la Coupe du monde : un match entier, contre le Danemark.

On ne peut pas soupçonner Didier Deschamps d'être anti-Marseillais, lui qui a entraîné le club pendant trois saisons. Mais, pour le moment, Florian Thauvin et Adil Rami ont un rôle de "coiffeurs", ces joueurs qui ne jouent quasiment pas mais qui, par leur sérieux et leur enthousiasme, maintienne la cohésion du groupe. "Ce serait plus facile à vivre si j'étais sur le terrain, parce que je suis un compétiteur et que c'est là que j'aime être. Mais je n'oublie pas la chance que j'ai d'être dans les 23, à la Coupe du monde. Mais bon, pour l'instant les places sont chères, on gagne les matches, ça se passe bien, il faut être patient, mais oui, j'ai envie d'aller sur terrain", expliquait Florian Thauvin lors du Mondial de Foot en Russie. Depuis la reprise de la Ligue 1, l'attaquant a déjà inscrit trois buts.

Les Marseillais peuvent encore espérer gagner du temps de jeu : ce dimanche, la France affronte les Pays-Bas.