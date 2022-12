Christian Lopez : "les joueurs de l'ASSE doivent maintenant démontrer qu'ils peuvent mouiller notre maillot"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Christian Lopez, après ce mois et demi de coupure, l'ASSE, bon dernier de Ligue 2, retrouve le championnat ce lundi avec l'objectif de sortir de la crise. Comment voyez-vous la suite de la saison de l'AS Saint-Étienne ?

Christian Lopez : Il faut être optimiste. Il faut l'être malgré cette première partie de saison complètement manquée. Les joueurs doivent se ressaisir et je leur fais confiance, nous pouvons nous en sortir à condition de nous retrousser les manches, d'engranger rapidement des points et de trouver cet état d'esprit qui nous fait défaut. En Ligue 2, il faut surtout avoir cet état d'esprit irréprochable, une volonté farouche de vouloir gagner des matchs. Aujourd'hui, à l'ASSE, les qualités intrinsèques des joueurs ne suffiront pas sans cet état d'esprit. Je veux bien entendre que des joueurs soient tétanisés par le contexte, mais ils savent qu'ils jouent pour Saint-Étienne et ils doivent aller au-delà. Sinon, la situation sera grave.

Les deux prochains matchs (Annecy et Caen) sont-ils cruciaux, à vos yeux ?

Absolument, mais de manière générale, tous les matchs seront compliqués jusqu'à la fin de la saison. Tous nos adversaires voudront battre l'ASSE. Si les joueurs stéphanois n'ont pas l'état d'esprit suffisant pour aller se battre, le club ira encore plus bas.

Avez-vous peur, aujourd'hui, pour l'avenir de l'ASSE ?

Aujourd'hui, je vous réponds non car j'ai confiance en l'entraineur, Laurent Batlles. Sauf que désormais, il ne suffit plus d'avoir confiance, il faut démontrer sur le terrain que nous pouvons nous battre contre des équipes de Ligue 2 et qu'il faut le faire pour nous sauver. Tout ce qui est beau, joli, magnifique sur un terrain ne sert plus à grand chose, il faut se battre. Malgré tout, je garde confiance.

Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux supporters ?

A notre époque, nous disions toujours que le public stéphanois était le douzième homme. A l'heure actuelle, par rapport à tout ce qu'il se passe, les supporters doivent vraiment en avoir marre. Le fait de vouloir boycotter le prochain match à domicile contre Caen, c'est peut-être bien, mais je suis convaincu que les joueurs ont besoin du public. Quand je vois qu'en Ligue 2, nous faisons plus de 20.000 spectateurs, c'est tout de même fantastique. Les joueurs doivent prendre conscience de cela, qu'il y a plus de 20.000 personnes qui viennent pour eux au stade. Si là, les joueurs ne sont pas capables de réagir, de montrer une envie de se battre, les supporters continueront d'en avoir marre. Lors des prochains matchs, les joueurs de l'ASSE doivent démontrer qu'ils peuvent mouiller notre maillot.