Christophe Galtier a trouvé un accord avec le PSG

Les pièces du puzzle se mettent peu à peu en place. Après l'accord trouvé lundi entre l'OGC Nice et le PSG pour le transfert de Christophe Galtier vers la capitale, L'Equipe et RMC annoncent ce mercredi soir que le coach du Gym s'est mis d'accord sur les contours de son futur contrat. Une information que Radiofrance est en mesure de confirmer. L'accord porte sur un contrat de deux années.

Pochettino s'accroche à son banc

Ce n'est donc plus qu'une question d'heures avant que le Marseillais ne prennent en main le club parisien. Encore faut-il faire partir celui qui est toujours en poste. Mauricio Pochettino est toujours sous contrat pour une saison et les négociations concernant ses indemnités de licenciement s'éternisent. Rien ne sera évidemment officialisé tant que l'Argentin n'aura pas quitté son poste. Surement pas avant vendredi selon plusieurs sources.

Favre est à Nice

En attendant Lucien Favre est déjà arrivé à Nice, prêt à prendre la suite de Christophe Galtier et renouer le fil de son histoire en rouge et noire. Quatre ans après son départ, le Suisse a accepté de reprendre du service à 64 ans. Si les planètes s'alignent d'ici ce week-end, alors l'ex entraîneur du Borussia Dortmund, sans club depuis plus d'un an, sera présent à la reprise de l'entrainement des Aiglons lundi.