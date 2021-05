Christophe Galtier annonce son départ du LOSC

Christophe Galtier met fin à son aventure lilloise après avoir obtenu le maintien en 2018, une deuxième place en 2019 , une 4ème place en 2020 et un 4ème titre national dans l'histoire du club en ce mois de mai 2021. Découvrez les extraits marquants de cette entretien accordé à Régis Testelin.

j'ai fait mon temps ici

"J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici. Que ce cycle de quatre ans est assez long pour un entraîneur. Ma décision n'est pas liée au classement final du LOSC, si on avait fini quatrième ou septième j'aurais pris la même décision. J'ai besoin d'autre chose. Je ne veux pas tomber dans une routine, dans quelque chose de classique, comme je l'ai connu à un certain moment à Saint-Etienne"

Ma décision n'est pas liée à la crainte de l'avenir du LOSC

"Les joueurs qui sont là depuis trois ou quatre ans vont sûrement surfer sur ce titre et aller voir ailleurs. Mais la qualité de l'effectif de la saison prochaine ou la situation économique du club ne sont pas liées à mon départ."

3 clubs m'intéressent: Lyon, Nice et Naples

"Des sollicitations, j'en ai, mais ce ne sont pas des propositions. 5 clubs m'ont sollicité. Il y a les sollicitations qui sont arrivées sur le bureau de mes conseillers sans que je le sache car je suis resté très fermé à tout ça. 3 clubs m'intéressent, Lyon, Nice et Naples. Je n'ai signé avec personne et ne me suis entendu avec personne."

Ce sera réglé avant le 5 juin

"ce sera réglé avant la fin de la semaine. Je rentre dans le Sud ce mardi. les rendez-vous sont calés. A Nice, je connais très bien Julien Fournier, le directeur du football. On joue au padel ensemble. Le projet avec INEOS est colossal. Mon choix ne fera jamais sur l'aspect financier."

"Le fait qu'il ne soit pas en Ligue des champions ne m'interpelle pas plus que cela. Lyon reste un des grands clubs du championnat, j'en suis convaincu. Avec Aulas, on s'apprécie beaucoup."

"Qu'est-ce qui va faire la différence? La rencontre, les rencontres."

Naples, une opportunité

"C'est une opportunité. Naples s'intéresse à moi mais aussi à d'autres entraîneurs et je ne sais pas où je suis classé là-dedans."

Je n'ai aucune inquiétude pour le futur du LOSC

"A Lille, j'étais, 99% de mon temps, concentré sur le terrain. Avant, je me perdais sur le recrutement. Je ne veux plus toucher à ça, ce n'est pas mon domaine de compétence. Il faut les bonnes personnes au bon endroit. On doit mettre ses compétences au service du club et c'est ce qui s'est passé ici. Croyez-moi, ce n'est pas un hasard si on a fait 2e, 4e et 1er. Il y a eu de la compétence partout. L'organisation était dingue, les joueurs s'intégraient à une vitesse folle."