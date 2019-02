Lopez, Pépé, Europe : l'entraîneur du Losc, Christophe Galtier, se confie à France Bleu et France 3

Lille

Pendant près d'une heure, l'entraîneur lillois s'est livré lors de l'émission "Tribune Nord". Sa relation avec le président du club, son avis sur Nicolas Pépé et son avenir, et l'objectif désormais du Losc, deuxième du championnat :

La course est à l'Europe. Evidemment, on ne va pas se le cacher, on serait déçu de ne pas être européen.

"Après, est-ce que ce sera un tour préliminaire en Champions League, une qualification directe e Europa League, je ne sais pas. ll va y avoir une belle bagarre mais on a quand même des points d'avance et cette avance-là nous permettra de passer plus facilement les périodes où ça tournera moins bien pour nous".

L'Europe mais sans Pépé et sans Mendès ?

Si ces joueurs devaient partir, je suis sûr qu'ils seraient remplacés par des joueurs de qualité.

"Je ne vois pas pourquoi à Lille avec l'oeil et l'intelligence de Luis (Campos) et la volonté et l'ambition du président, on ne pourrait pas monter une équipe compétitive à la fois pour une campagne européenne et pour le championnat".

Le Losc peut-il rester dauphin du PSG jusqu'à la fin de la saison ?

"L'inquiétude, ce serait qu'on termine 3ème, 4ème, 5ème ? ça peut arriver si le staff technique est moins exigeant si les joueurs se prennent la grosse tête mais ce n'est pas ce que je vois tous les jours".

Nicolas Pépé sur le départ en fin de saison ?

Personne ne mettra dehors Nicolas Pépé.

"Il y a des discussions très souvent entre le Président et Nicolas, les choses sont assez claires. Si on finit deuxièmes et qu'on est qualifié directement en Champions League, est-ce que Nicolas voudra vivre l'aventure avec ses potes la saison prochaine ? Il n'y a que lui qui peut répondre. Comment fait-on pour retenir un joueur quand il est sollicité par des grands clubs européens ? J'ai connu çà à Saint-Etienne avec Matuidi et Aubameyang".

Pépé moins en forme ces derniers matchs ?

"Pour un attaquant, il peut y avoir source de réflexions, d'inquiétudes quand il ne se crée pas de situations. Face à Strasbourg, il est à l'origine des plus belles actions. Il s'est crée trois situations franches, ça s'est joué à pas grand chose.

La venue récente de José Mourinho (ex-entraîneur de Manchester United) au stade Pierre Mauroy, à l'initiative de Luis Campos ?

Très heureux, je connais José Mourinho, c'est quelqu'un avec qui j'échange assez souvent. Il a souvent été source de réflexion. Il a des atomes crochus avec Luis Campos, c'était un bon éclairage sur le club.

Son avis sur le projet de Gérard Lopez, le président de Lille, d'installer le club parmi les cinq plus grand clubs français ?

Gérard Lopez est un homme ambitieux et qui veut réussir.

"Quand on est Lille avec sa métropole, son stade, le centre d'entraînement de Luchin qui est un outil extraordinaire, il a raison d'avoir cet objectif-là".

Les expulsions du terrain à répétition

Des fois, c'est dur de se retenir mais ce n'est pas un bon exemple.

Son arrivée au Losc, en milieu de saison 2017/2018

"J'ai voulu ce poste, j'ai voulu venir à Lille mais je n'ai jamais imaginé que ces six mois seraient si durs".

Un avenir à l'OM pour Galtier, formé comme joueur à Marseille ?

Quand un club comme Marseille vient vous solliciter, vous ne pouvez pas être insensible mais ce n'est pas une fin de soin de devenir entraîneur de l'OM.

Entraîner l'équipe de France ?