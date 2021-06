Christophe Galtier est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice

Les yeux sur les Bleus et le coeur rouge et noir un peu plus léger. Les supporters du Gym peuvent souffler ce lundi soir, l'OGC Nice annonce enfin la signature de Christophe Galtier comme entraîneur principal. Après des semaines de négociations avec Lille, le club a enfin trouvé un accord ce lundi pour libérer le Marseillais de 54 ans qui était encore sous contrat pour une saison dans le Nord. Champion de France avec le Losc cette saison, Galtier rejoint donc le 9e de Ligue 1 pour tenter de faire décoller le projet Ineos, deux ans après l'arrivée du géant Britannique aux manettes du club azuréen.

Je suis profondément ravi - Jim Ratcliffe

C'est d'ailleurs Inéos qui a dégainé le premier communiqué de presse, à 21h pile, au moment du coup d'envoi du match des Bleus à l'Euro. "Je suis profondément ravi que nous ayons pu nommer Christophe Galtier comme entraîneur principal de l'OGC Nice," réagit Jim Ratcliffe, le propriétaire du Gym, dans ce communiqué. "Il a démontré sa capacité à gagner en remportant la Ligue 1 lors du dernier match de la saison avec Lille. Il faut du cran pour cela et nous considérons chez INEOS que c'est une qualité essentielle. Christophe est reconnu comme un entraîneur qui développe le talent, ce qui est essentiel pour notre projet sportif. Cette nomination est considérée comme un pas en avant significatif dans notre projet et notre désir de participer régulièrement aux compétions européennes et d'y être compétitif."

De son côté, le nouveau coach niçois se dit "très enthousiaste à l'idée d'entraîner le Gym et de rejoindre le projet INEOS Football. J'ai rencontré Jim, il est très clair qu'il se veut ambitieux pour le club et je le suis aussi." Christophe Galtier va pouvoir prendre en main le groupe niçois, qui a fait sa reprise ce lundi.

Ancien joueur du Gym et consultant foot pour France Bleu Azur, Patrice Alberganti est l'invité de France Bleu Azur ce mardi à 8h20 pour débriefer cette arrivée qui va pouvoir permettre au club de lancer, enfin, son mercato et sa préparation estivale.