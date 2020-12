Christophe Galtier fera le point « très rapidement » avec son nouveau président Olivier Létang.

Le LOSC voudra conserver son leadership en L1 mais les joueurs sont à bout de souffle. Christophe Galtier ne pourra toujours pas compter sur Renato Sanches , Pied et Araujo toujours en convalescence. En conférence de presse l’entraîneur a confié qu’il avait hâte que le marathon hivernal se termine et qu’il devrait assez vite reparler avec le président Létang de sa situation à la tête de l’équipe nordiste.

Une série interminable de 10 matches en un mois

"J’entraîne depuis longtemps et c’est la première fois que je vis une telle série. Je ne vais pas m’en plaindre car on a la chance de faire notre métier. Mais il fait avouer que c’est très éprouvant physiquement pour les joueurs car nous disputons des matches décisifs. Ce 10ème match va nous coûter plus que pour les équipes qui ne sont pas européennes. On a la chance d’aller à Montpellier en étant leader du championnat. Si nous étions mal classés, ce serait difficile dans les têtes, là le mental peut nous aider."

Les interrogations sur le mercato

"On passe beaucoup de temps ensemble avec le président. On parle de l’organisation qui était mise en place auparavant autour de l’équipe pro. En revanche nous n’avons pas encore évoqué le mercato d’hiver. Fort logiquement actuellement, on est focus sur les matches. Je l’ai écouté attentivement hier. L’idée c’est qu’il n’y ait pas de départ mais nous ne sommes pas à l’abri d’une grosse sollicitation."

Situation personnelle en attente

"Je connait Olivier depuis longtemps. On s’est beaucoup croisé. Je connais l’homme, je vais découvrir le président. Il connaît Christophe, il va découvrir l’entraîneur. J’ai un contrat jusqu’en 2022. Ses propos me touchent. On fera le point rapidement quand on aura lancé le projet du président. On verra si on s’entend ou non, on va déjà se retrousser les manches pour travailler en harmonie pour rester performant.