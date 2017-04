Christophe Galtier : "A force de parler d'Europe, ça crée des tensions !"

En conférence de presse, l'entraineur de l'AS Saint-Etienne a expliqué que les contreperformances de ces dernières semaines pouvaient être expliquées par la pression mise sur le club et les joueurs pour une nouvelle qualification européenne.

L'AS Saint-Etienne a manqué son départ dans le sprint final qui peut la conduire à une 4e qualification européenne de suite. Les Verts menés par Nantes en première période avant de se réveiller après la pause et d'égaliser grâce à Benjamin Corgnet, son premier but de la saison. Les Verts n'avancent plus dans la lutte à l'Europe. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis deux mois et restent sur 6 points pris sur les 18 derniers possibles. L'espoir d'une 4e qualification de suite pour l'Europe a donc du plomb dans l'aile pour l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois, 7e, comptent 4 points de retard sur Bordeaux qui occupe la 5e place. Explication très étonnante de l'entraineur Christophe Galtier. Si les Verts n'avancent plus, c'est qu'on leur met trop de pression.

Christophe Galtier : "On l'a cet objectif en tête. Si on l'atteint ce sera exceptionnel. Si on n'y arrive pas on repartira sur une saison sans Coupe d'Europe. A force d'en parler, ça focalise l'attention sur cela. Ca focalise nos supporters qui veulent à tout prix qu'on soit européen. A force de focaliser ça crée des tensions et à force de créer des tensions ça fait des sifflets au bout de 10 minutes. Tout le monde parle de l'Europe... Tout le monde, tout le monde... Tous les jours quand je vais chercher le pain on me parle de l'Europe. Quand je vais à la Poste on me parle de l'Europe. Quand j'arrive au club on me parle de l'Europe. Notre très bon jardinier parle de l'Europe. Celui qui trace les lignes parle de l'Europe. Eh oh ! Regardons où on était quelques années en arrière. Dans d'autres clubs ils ont eu l'intelligence de ne pas en parler. Ils ne vont pas y arriver et on leur dira rien !"