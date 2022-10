Christophe Galtier : "J'ai été attaqué de manière très injuste et délétère cette semaine"

Cette fois les mots sont dits. Après les attaques à demi-mot de Julien Fournier mercredi dernier contre son ancien entraîneur à Nice, accusé de "'problèmes graves dans le vestiaire" sans dévoiler le fond de ces problèmes, Christophe Galtier a répondu samedi soir au micro de Prime Vidéo. L'ancien coach du Gym s'était contenté de commenter la forme de cette attaque avant ses retrouvailles avec le Gym, se disant "peu surpris connaissant le personnage". Après la victoire face au Gym, Galtier a avoué avoir vécu "une semaine très difficile" et a rejeté les accusations concernant sa gestion de la période du ramadan avec les joueurs qui suivent le jeûne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Je n'ai jamais rien imposé

"Cela m'a fait plaisir de retrouver certains de mes joueurs et les dirigeants de Nice, qui m'ont bien soutenu dans cette semaine qui a été une semaine difficile sur le plan personnel parce que j'ai été attaqué de manière très injuste et aussi délétère alors que je suis quelqu'un d'ouvert au niveau de l'esprit. Faire ces allusions sur ces problèmes de ramadan qui basculent sur autre chose, c'est très dur à encaisser. Quand je sais tout ce que je peux faire en terme de discussions avec les joueurs quand il arrive cette période là sur le jeûne, automatiquement j'échange avec les joueurs et je n'ai jamais rien imposé."

Avant le match, le président du Gym Jean-Pierre Rivère était lui aussi revenu sur la polémique, défendant son ancien coach. "Il n'y a pas de quoi en faire un évènement". La réponse de Galtier ressemble au point final de ce feuilleton, qui aura agité les retrouvailles entre les Aiglons et leur ancien entraîneur.