Christophe Galtier : "Je suis vraiment triste mais pas inquiet pour l'AS Saint-Étienne"

Saint-Étienne, France

Christophe Galtier s'est montré rassurant en quelques sortesau sujet de son ancien club. "Je suis triste, vraiment triste", a-t-il d'abord confié ce vendredi midi. "Mais je ne suis pas inquiet pour l'AS Saint-Étienne". Pourtant, les Verts sont 19èmes et avant-derniers de Ligue 1, et cherchent toujours comment sortir de la crise après avoir encaissé cinq défaites lors des six derniers matches toute compétition confondue.

"Il y a toujours des raisons à tels résultats"

Pour l'actuel entraîneur de Lille, "il y a toujours des raisons quand il y a de tels résultats"... On se souvient que le mois dernier, l'ASSE a été corrigée dans le Nord (3-0). "Mais le Chaudron et ses supporters sont un atout pour le club.

Les supporters savent quoi faire pour aider leur équipe.

"Même si on pense que dans cette situation ils peuvent être un poids. Quand les supporters savent que leur équipe est en difficulté, il savent quoi faire pour la pousser et l'aider à gagner des matches."

On verra si la prédiction de l'ancien entraîneur des Verts ne vérifiera dès dimanche (17h) à Nîmes quand Lille se déplace à Nice dès samedi (20h). Comme annoncé cette semaine, le déplacement des supporters des Verts dans le Gard n'est pas limité mais sera encadré.

Nîmes / ASSE, dimanche 17h. A vivre en intégralité dès 16h30 sur France Bleu