Christophe Galtier : "L'histoire de Claude-Maurice avec Nice n'est pas terminée"

Six bouts de matchs. Pas une seule titularisation. Et cinq petites minutes au compteur depuis la défaite face à Montpellier le 7 novembre. On ne peut pas dire qu'Alexis Claude-Maurice traverse la meilleure période de sa carrière. Gravement blessé au péroné en fin de saison dernière, le numéro 10 a mis du temps à retrouver le groupe et à raccrocher les wagons cette saison. Son coach Christophe Galtier lui a d'abord préféré Hassane Kamara sur le côté gauche du milieu. Mais le latéral gauche ivoirien a lui aussi disparu des radars ces dernières semaines.

Kamara n'a pas demandé à partir

D'abord interrogé sur la mise à l'écart de Kamara, Galtier a botté en touche ce mardi midi en conférence de presse. "Posez-lui la question". Relancé à deux reprises, il a répété : "posez-lui la question". Une réponse qui laisse entendre que le problème vient du latéral gauche, pré-convoqué pour la CAN avec la Côte d'Ivoire. Mais selon nos informations, Kamara n'a pas demandé à partir et ne comprend sa mise à l'écart. Mais cette absence d'explication pourrait changer la donne et le convaincre de se trouver un nouveau point de chute en janvier pour rebondir.

Claude-Maurice prêté en janvier ?

Galtier s'est en revanche montré plus loquace sur la situation de Claude-Maurice. Doublé ces dernières semaines par Justin Kluivert sur ce côté gauche. "Alexis vit une situation difficile. Il est victime de la concurrence. Mais il ne renonce pas, il s'accroche. Il travaille beaucoup. On a discuté de sa situation il y a quelques jours. Il a été blessé au mauvais moment et l'effectif a été constitué avec des solutions à son poste. Il faut trouver une solution dans son intérêt et celui du club." Un départ en janvier ? "Oui c'est possible. Il doit trouver une solution pour retrouver du temps de jeu. Il lui reste deux ans et demi de contrat, son histoire avec Nice n'est pas terminée."

Delort présent dans le groupe

Claude-Maurice pourrait donc ne plus porter le maillot du Gym cette saison. En attendant le mercato, le numéro 10 n'est pas dans le groupe pour la réception de Lens. Tout comme Kamara, sans surprise. En revanche Andy Delort est bien présent malgré des douleurs au dos depuis le match à Cholet.