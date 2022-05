Christophe Galtier : "La présence de Jim Ratcliffe à l'entraînement est un signal fort"

Même de loin, on le reconnait facilement. Sa grande carcasse et sa chevelure en bataille ne sont pas passées inaperçues ce jeudi matin au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Le boss d'Ineos, propriétaire du Gym depuis presque trois ans, était présent pour la séance d'entraînement. L'occasion déjà d'admirer les frappes d'Andy Delort. "J'ai mis 2-3 cacahuètes dans la cage, il avait l'air content," sourit le numéro 7 des Aiglons. "Il m'a parlé en Anglais mais je n'ai pas compris !"

Une longue discussion entre Dante, Galtier, Ratcliffe et Brailsford

Après la séance, Jim Ratcliffe est resté un long moment au centre du terrain pour échanger avec Dave Brailsford (directeur de la performance de la branche sport Ineos), le capitaine Dante et le coach Christophe Galtier. "Sa présence à l'entraînement est un signal fort pour le club," apprécie l'entraîneur. "J'échange avec lui depuis un certain moment. C'est important de le voir dans ce moment difficile. Il a une grande détermination pour continuer d'améliorer l'équipe la saison prochaine."

Je n'ai jamais été un entraîneur de passage

Si le match à Reims dans 48 heures va évidemment avoir une grande influence sur le bilan de la saison du Gym, avec la possibilité d'arracher sur le fil un strapontin européen, Galtier attend du changement quoiqu'il arrive pour éviter de revivre les difficultés de cette seconde partie de saison. "Je n'ai jamais été un entraineur de passage. Pourquoi je ne serai pas présent la saison prochaine ? Mais il doit y avoir une réflexion sur l'effectif et sur les joueurs qui doivent partir. Les joueurs qui veulent partir sont des joueurs qui doivent partir. Et puis on doit réfléchir aux profils de ceux que l'on doit recruter."

Il n'y a jamais eu de flou de notre côté

S'il n'a pas dévoilé le montant de l'enveloppe allouée cet été aux transferts, le coach a semble-t-il était rassuré sur les intentions de Jim Ratcliffe. "Il n'y a jamais eu de flou de notre côté. Même quand il y a eu cette offre pour racheter Chelsea on a été tenu au courant de ses intentions et de sa détermination à continuer à faire grandir le club. Il y a eu des désaccords cette saison avec Julien Fournier mais ça arrive dans tous les clubs."

