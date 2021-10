Christophe Galtier : "La semaine n'a pas été agréable pour les joueurs"

Même si la situation n’a rien d’alarmant au classement Christophe Galtier tire déjà le signal d’urgence après le revers indigne a Troyes dimanche dernier. "On a mis un maillot et on n’a rien fait. On a le droit de perdre mais pas comme ça. On a été totalement absent alors qu'on avait plus de 90 minutes pour réagir après le but troyen."

On doit avoir beaucoup plus d'humilité

Alors comme il l'avait promis dès la fin du match, il a durci le ton cette semaine à l'entraînement. "La semaine n'a pas été agréable pour les joueurs. Il y avait beaucoup de choses à corriger. On doit avoir beaucoup plus d'humilité sur ce que l'on est. Notre championnat c'est Lorient et Troyes. Contre ces équipes on doit au moins être capable de ne pas perdre. Là on a été nul !"

Bard et Gouiri de retour dans le Onze ?

Pour réagir face à Lyon, "une équipe bien supérieure à nous" prévient Galtier, le coach niçois confirme qu'il "y aura du changement. Dans tous les secteurs. Parce que les joueurs ont failli." Le retour de Melvin Bard ? "Oui il s'est entraîné toute la semaine et il est dispo pour être titulaire." Le duo Dolberg - Delort ? "Pas satisfaisant à Troyes. Mais parce que c'était la première fois qu'ils étaient alignés ensemble. Et parce qu'il manquait Amine Gouiri. On a vu à Nantes que le trio pouvait bien fonctionner." Seul Justin Kluivert reste indisponible pour ce match.