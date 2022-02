Christophe Galtier : "Le foot français doit soutenir l'Ukraine"

A l'issue de la traditionnelle conférence de presse à 48h du match à Strasbourg samedi, l'entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier a tenu à adresser un message de soutien aux Ukrainiens et estime que le football français doit se mobiliser dans ce conflit.

La conférence de presse touchait à sa fin ce jeudi quand Christophe Galtier a tenu à adresser un message de soutien au peuple ukrainien, quelques heures après le début des opérations russes. "Je veux envoyer un message de soutien à tous les Ukrainiens parce que je suis très sensible à cela. Je suis très sensible à la situation notamment des footballeurs et entraîneurs ukrainiens, ils vivent une situation dramatique."

J'ose espérer que le football français se mobilisera

Des mots qui doivent selon le coach du Gym, s'accompagner d'actes. "J'ose espérer que le football français se mobilisera pour le football ukrainien. Je ne sais pas comment on peut s'exprimer ni comment les soutenir mais le football français doit soutenir tous les footballeurs et tous les entraîneurs qui sont aujourd'hui sous les bombardements."