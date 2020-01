Christophe Galtier : "Le vestiaire est triste mais il faudra se relever"

"Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs." Le ton est donné avec Christophe Galtier au moment d'analyser l'élimination en demi-finale de la coupe de la Ligue face à Lyon aux tirs au but. L'entraîneur lillois a surtout insisté sur sa déception pour son groupe qu'il aurait tant aimé emmener dans l'enceinte parisienne.

"Le match ne se joue à rien. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont fait un match total. On a eu le bonheur d'ouvrir le score et de recoller au score à la toute fin du match. Mais les tirs au but ce n'est pas la loterie. Lyon a été meilleur ce soir sur ces tirs au but."