Christophe Galtier : "les deux matchs contre Manchester sont sûrement les moins importants du mois de février"

La phrase du coach des Verts en conférence de presse ce mardi est pour le moins énigmatique.

C'est une phrase lâchée de manière presque anodine par Christophe Galtier en conférence de presse ce mardi matin avant le match face à l'OGC Nice mercredi (19 heures). Interrogé sur le risque d'un éventuellement relâchement de pression de la part de ses joueurs après leurs performance face à Lyon dans le derby, le coach des Verts a évoqué le calendrier chargé et très varié de l'ASSE en ce mois de Février :

Il ne peut pas y avoir de relâchement, je ne craint pas ça, même si on est obligé d'y penser. Les matchs les plus importants seront évidemment le prochain, Nice, et Lorient. Manchester arrivera bien après... Et les deux matchs de Manchester seront surement les deux matchs les moins importants du mois de Février. Parce que, grâce à l'équipe, grâce aux joueurs, à l'investissement et au travail lors des trois semaines de stage. On a eu un couac en coupe de France mais en championnat, on est arrivé à faire des points, à marquer des buts et il faut s'appuyer sur cela pour rester accrocher là où on est. (Christophe Galtier)