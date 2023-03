Christophe Galtier : "Messi ou d’autres, il n’y a aucune raison que les joueurs du PSG soient sifflés"

Il y a un an, le PSG de Neymar et Messi avait passé un sale quart d'heure au Parc des Princes. Le 13 mars 2022 à l'occasion de la rencontre PSG - Bordeaux (3-0), le public avait conspué le groupe parisien après l'élimination ridicule en Ligue des Champions face au Real Madrid.

ⓘ Publicité

Un an plus tard, Paris est de nouveau éliminé de la Coupe d'Europe et dix jours après le raté de Munich, les hommes de Christophe Galtier retrouve le Parc des Princes. Certains médias argentins et espagnols annoncent que Messi va être pris pour cible par les fans. Selon nos information, les ultras du PSG n'ont rien prévu contre la star argentine qui a été soutenu par son entraîneur.

Christophe Galtier défend a star

Lors de son point presse d'avant match face à Rennes, Christophe Galtier a été surpris qu'on lui demande si il avait une crainte que Leo Messi soit sifflé par une partie du public : "mais pour quelle raison il devrait être sifflé ? Ce qui s’est passé l’an passé a eu lieu l’an passé. On met nos supporters en avant car ils sont omniprésents, mais Il n’y a aucune raison que nos joueurs soient sifflés, que ce soit Leo Messi ou d’autres. Leo, je le répète, c’est 18 buts et 17 passes décisives cette saison. On n’a pas été éliminés à Munich à cause d’untel ou untel mais parce que le Bayern est arrivé beaucoup plus en forme que nous."

"Leo est heureux dans le vestiaire"

Pour continuer sur le dossier Leo Messi, il a aussi été demandé à Christophe Galtier si il en savait un peu plus sur la prolongation de Leo Messi avec Paris : "je sais que le président, Leo et la direction sportive échangent beaucoup. Je ne connais pas le détail, je veux rester sur les matches. Quant à savoir s'il doit rester, c'est selon la volonté des uns et des autres. Leo est heureux dans le vestiaire. Leo, c'est 18 buts et 17 passes décisives cette saison. J'ai vu les critiques sur le match du Bayern, mais il n'a pas été le seul. Il a très souvent été décisif. C'est un joueur important de par son comportement dans le vestiaire. Il est toujours heureux de jouer et de bien faire jouer ses partenaires."

Malgré une séance d'entraînement écourtée jeudi, Leo Messi devrait être aligné dimanche face à Rennes. Une rencontre où un grand nombre de joueurs vont pointer aux abonnés absents. Car outre Neymar et Kimpembe forfaits jusqu'à la fin de saison, Mukiélé, Marquinhos et Achraf Hakimi ne joueront pas dimanche. Une incertitude plane aussi au-dessus de la participation de Sergio Ramos qui ressent une gène au mollet droit.