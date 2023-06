Ce n'est absolument pas une surprise, mais voilà la décision actée, Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG. France Bleu Paris s'est fait confirmer l'information du journal Le Parisien . Le technicien a été démis de ses fonctions ce mardi matin. Christophe Galtier, à qui il restait un an de contrat, devient le premier entraîneur sous l'ère Qatar Sports Investments (QSI) à tenir seulement un an. Le semestre 2023 horribilis en termes de résultat et d'attitude de son équipe a eu raison d'un Christophe Galtier qui a pourtant décroché le titre de champion de France avec le PSG .

Le PSG est désormais à la recherche du remplaçant au technicien français. La "tendance forte", comme l'a glissé un proche du dossier à France Bleu Paris, est la venue de l'Allemand Julian Nagelsmann, limogé il y a quelques mois par le Bayern Munich. Le journal L'Équipe annonce que l'entraîneur allemand est attendu pour des discussions ce mercredi.