Christophe Galtier serait prêt à quitter l'ASSE selon "l'Équipe"

Sur le banc de St Étienne depuis décembre 2009, Christophe Galtier aurait décidé de quitter le club dés la fin de la saison d’après le quotidien "l’Équipe". Lassitude, mésentente avec Roland Romeyer, doutes sur le projet sportif, envies d'ailleurs... les hypothèses évoquées sont nombreuses.

Après plus de neuf ans passés au club, une victoire en coupe de la ligue, une place de quatrième de la ligue 1 lors de la saison 2013/2014 et quatre qualifications de rang en Europa League (record pour un club français), Christophe Galtier aurait donc décidé de quitter son poste d'entraîneur de l'AS St Étienne sans honorer sa dernière année de contrat. Une décision "qui semble irrévocable" et s'appliquerait dés le 29 mai selon le journal "l’Équipe".

La crainte de "l'année de trop" ?

La première piste invoquée par l’Équipe est celle de la lassitude: "Galtier a décidé de s'en aller, afin de souffler et de s'offrir une période sabbatique. Il n'en a plus connu depuis plus de dix ans (...) Christophe Galtier a trop souffert cette saison. Alors, il s'est fait une raison et prendra une décision forte : le 29 mai, il quittera Saint-Étienne pour se faire hospitaliser. Comme bien d'autres anciens joueurs avant lui, Robert Herbin par exemple, il subira une opération de la hanche le lendemain." Mais cette fatigue physique ne serait qu'une raison parmi d'autres expliquant le départ présumé du coach stéphanois.

L'entraîneur stéphanois aurait déjà prévenu ses dirigeants

Toujours d’après l’Équipe Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l'ASSE, et Roland Romeyer, celui du Directoire, auraient rencontré Christophe Galtier le 22 mars dernier. A l'annonce de la nouvelle Romeyer aurait alors "accusé le coup" même si les relations entre les deux hommes sont compliquées depuis un an. Pour l’Équipe Roland Romeyer "serait lassé par le spectacle proposé, d'entendre Galtier dire à chaque fin de saison « je peux partir, je reste » et de payer très cher pour des joueurs abonnés à la CFA 2 (140 000 € brut mensuels pour Clément et Corgnet)'". De son côté, Galtier n'aurait pas apprécié les critiques de Romeyer visant "un milieu de terrain vieillissant" et ses joueurs de confiance, ni son intérêt marqué pour Patrice Garande, une ancienne gloire du club à qui il ne reste qu'un an de contrat à Caen...

Vers un départ dés le 29 mai ?

A l'issue de cette saison, il restera une dernière année de contrat liant le technicien au club. Si Galtier décide de partir pour un club plus prestigieux que St Etienne, ses deux millions d'euros de salaire annuel ne devraient guère poser de problèmes. En revanche, si tel n'est pas le cas, les deux parties devront négocier une séparation à l'amiable, si tant est que le club accepte de laisser partir son entraîneur sans aller jusqu'au bras de fer. Reste à savoir si les semaines à venir vont confirmer les indiscrétions du journal "l’Équipe".... la conférence de presse d'avant match à domicile face à Bordeaux vendredi soir devrait permettre de clarifier les choses.