Christophe Galtier : "Si je regarde derrière, je vais être mélancolique et triste"

Le futur ex-coach de l'AS Saint-Étienne est à un peu plus d'une semaine de quitter le banc des Verts. L'occasion pour lui dans les jours qui viennent de faire le bilan de son passage dans le Forez et l'image qu'il laissera dans l'histoire du club.

La soirée risque d'être inoubliable dimanche dans le Chaudron : l'AS Saint-Étienne recevra le Paris Saint-Germain pour la 37e journée de Ligue 1. Le dernier match de la saison dans le Chaudron qui sera l'occasion de fêter le 25e anniversaire du groupe de supporters ultras les Green Angels. Énormément d'attention sera bien sûr porté sur Christophe Galtier qui vivra sa dernière rencontre à Geoffroy Guichard avant de quitter le club dans une semaine après 8 années et demi de présence. Un événement qui prend énormément de place dans les heures qui précédent cette affiche de gala qui aura son importance pour l'attribution du titre de champion.

Ce vendredi Christophe Galtier s'est exprimé pour la première fois en conférence de presse sur son départ à la fin de la saison. Et forcement il y avait de l'émotion pour le futur ex-entraineur de l'ASSE, car 8 années et demi dans un club c'est long comme Christophe Galtier le dit lui même. Des années "exceptionnelles" selon lui. Dimanche, pour sa dernière dans le Chaudron il sera fêté. "Je sais que je vais recevoir du monde dans mon bureau comme je le fais avant chaque match. Peut être que là je vais en receoir un peu plus" imagine-t-il. Parce que chacun voudra lui témoigner son affection, sa reconnaissance, lui souhaiter bonne chance. Dans quelques jours, Christophe Galtier goutera à une vie normale, au moins pendant quelques semaines, pour le plus grand plaisir de son épouse ("Je pense qu'elle va apprécier de me voir récupérer et à la maison"). Christophe Galtier va quitter Saint-Étienne et mettra de coté ses activités hors football ("Mes promenades au Bessat, mes longues sorties en vélo au bord de la Loire et en Haute-Loire")

Le futur ex entraineur des Verts devra digérer l'absence de moment qui marquent sa vie depuis plus de 8 années. "Comme rentrer dans mon bureau... Taper mon code et rentrer dans mon bureau" explique-t-il. Et la suite il est déjà en train de la préparer : "Je vais vous faire une confidence. Hier j'ai commencé à trier, à jeter... Parce qu’on entasse... J'ai vu une belle photo avec Dominique (Rocheteau) où on est tous les deux. Il me dit "Qu'est ce qu'on était frais il y a 8 ans !". Je commençais donc à vider, à ranger. Tout simplement à libérer la place. Sachez que ça a été très dur. Il vous remonte beaucoup de souvenirs agréables. Peut-être que la peur du vide c'est ça. Celle de ne pas revivre des moments très agréables et très intenses". La peur du vide qui est aussi partagée par ses collègues devenus ses amis, comme Dominique Rocheteau qui raconte très ému n'avoir connu que Christophe Galtier depuis qu'il est devenu dirigeant et avec qui il a passé de grands moments. Une émotion et quelques larmes même qui préfigurent sans doute de celles que partageront Galtier et les supporters dimanche soir dans le Chaudron

Dans l'histoire du club

Christophe Galtier est le 3e entraineur à avoir dirigé le plus de matches dans l'histoire de l'ASSE. Il laisse donc une trace immense dans les annales du club qu'il ne souhaite pas vraiment mesurer : "Si je regarde derrière, je vais être très mélancolique, très triste. Quand on passe 8 ans et demi dans un club, c'est beaucoup. Je n'ai pas envie de me retourner. Le seul sentiment de fierté que j'ai c'est d'avoir passé autant de temps dans ce club là. La peur du vide ? Non. Il y devant moi la vie qui se présente et on verra bien ce qui se passera sur un plan professionnel. Mais je vais aussi passer beaucoup de temps avec mes proches, ma famille, ma maman, mes enfants et après on verra bien. Je ne vais pas vous dire que je vais prendre 6 mois, 7 mois, 10 ans, 2 ans, 3 ans. Parceque je sais qu'au bout de 15 jours ça va me démanger. C'est comme ça."