"Christophe Galtier ? Une confiance aveugle, un soutien total" dit son ami Frédéric Mendy

Christophe Galtier accusé de racisme, ça vous inspire quoi ?

Je le connais par coeur, on est très proches, très amis. Le voir être accusé de tout ça ne peut que m'offusquer. Je peux dire l'homme qu'il est. Je l'ai connu à Bastia, il a été mon entraîneur. On est devenus amis, nos femmes ont été très proches. Il est parti de Bastia à Saint-Etienne, il a fait tous les clubs qu'il a fait, j'ai passé des semaines chez lui, je suis même allé à Paris. Avec moi, ça a toujours été clair, net et précis. Il n'y a jamais eu de plaisanterie sur quoi que ce soit. C'est un mec entier.

On est deux mecs des quartiers, pas les mêmes, mais issus des cités HLM. On a vécu avec des noirs, des Arabes, des Chinois, de tout. Bref, dans la mixité. Et le voir accuser de ça... moi, je peux le dire, le crier : un mot comme ça n'est jamais sorti de sa bouche. À Bastia, jamais. On a des joueurs qui faisaient le ramadan, il a toujours parlé par rapport à la santé du joueur, mais jamais des noirs et des arabes. Moi, je suis noir. Et il n'aurait pas été mon ami s'il avait été comme ça. De son côté, comme du mien. Parce que je n'aurais pas aimé avoir un ami comme ça, et lui un ami comme moi.

Du coup, quelle lecture faites-vous de ces accusations ?

Déjà, ce qui me gêne, c'est pourquoi attendre un an, si c'est vrai ? Pourquoi le sortir maintenant ? Bon, je vais dire des mots qui vont dépasser ma pensée, donc mieux vaut pas que je les dise. Moi, j'ai une confiance aveugle dans "Galette", une confiance à 10.000% dans ce qu'il dit. Cela me chagrine d'autant plus que je connais très bien sa famille. Les voir comme ça, le voir lui, cela me fait du mal. Pour lui, qu'il entende tout ce qui est dit sur lui.

Avez-vous échangé avec lui, ces derniers jours ?

J'ai échangé avec lui par message. Je le sens affecté, touché. Surtout qu'il n'est pas comme ça ! Ça a toujours été quelqu'un qui assumait tout ce qu'il faisait. Je peux le dire. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Là, il ne va pas assumer un truc qu'il n'a pas fait. C'est normal. Je peux le dire, le crier : il n'a jamais été comme ça et ne le sera jamais.

Des conversations peuvent-elles avoir été déformées et amplifiées, selon vous ?

Oui. Il y a d'ailleurs toujours eu des conversations, je pense, au sujet de ramadan et des choses comme ça. Et il a pu en avoir. Ça, c'est sûr. Mais de là à dire qu'il a dit ce dont on l'accuse... mon soutien est total en Galette. Je le crois comme je crois mes enfants. Pour moi, c'est un mec droit et entier. On essaie de lui faire du mal, mais comme il est fort, il s'en sortira quand même.