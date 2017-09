Christophe Jallet appelé en équipe de France de football par Deschamps

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi sa liste des joueurs convoqués pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2018 : Bulgarie-France et France-Biélorussie. Le sélectionneur des bleus appelle le défenseur niçois Christophe Jallet, un habitué de Clairefontaine.

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi après-midi la liste des joueurs retenus pour les deux rencontre de qualification à la Coupe du monde 2018 qui se jouera l'été prochain en Russie. Le sélectionneur de l'équipe de France a convoqué Christophe Jallet. Le défenseur de l'OGC Nice est un habitué de l'équipe de France. Homme de vestiaire et remplaçant du latéral droit tricolore, Jallet est utilisé à gauche par son entraîneur Lucien Favre.

Le gardien de but et capitaine des Bleus Hugo Lloris, formé au Gym, affrontera lui aussi la Bulgarie (le samedi 7 octobre à 20h45, à Sofia) et la Biélorussie (le mardi 10 octobre à 20h45, au stade de France). Les monégasques Djibril Sidibé et Thomas Lemar sont aussi convoqués par Deschamps.

D'autres joueurs de l'OGC Nice devraient être sélectionnés par leur équipe nationale.