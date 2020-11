Christophe Jallet dans 100% PSG : "Carlo Ancelotti est la personne que je respecte le plus dans le football"

Latéral droit du PSG de 2009 à 2014, Christophe Jallet a disputé 198 matches officiels en rouge et bleu. Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en fin de saison dernière, il est aujourd'hui consultant pour la chaîne Téléfoot. Mais n'a rien oublié de son passage par Paris, durant lequel il a été successivement entraîné par Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti et Laurent Blanc.

Ses liens avec les entraîneurs du PSG

Ca s’est toujours très bien passé. J'ai eu une dernière année un peu plus difficile avec Laurent Blanc, mais pas en termes de rapports humains. Juste parce que j’ai moins joué, c’est tout. Une concurrence s’est instaurée, et puis j’ai été longuement blessé, parce que j’ai été opéré du dos. Mais j'ai toujours eu de bons rapports avec mes entraîneurs, que ce soit à Paris ou ailleurs, d'ailleurs.

Pour moi, l’entraîneur est le symbole de l'autorité. Ce n'est pas un métier facile. Et même si parfois on peut avoir quelques egos mal placés, il faut savoir le mettre de côté et se dire que l’entraîneur essaie toujours de faire pour le mieux. J'ai eu la chance de tomber à chaque fois sur de bons techniciens, et de très bonnes personnes humainement. J'ai vraiment été gâté durant ma carrière. Mais il faut savoir aussi ne pas regarder que son petit nombril et se dire que le métier d’entraîneur est de faire des choix. Il essaie de les faire, en tout état de cause, en son âme et conscience. A un moment donné, il faut se plier à la décision de l'entraîneur, quoi qu'il arrive.

Peut-on parler de "love story" entre Carlo Ancelotti et lui ?

Pour ma part, en tout cas, oui. C'est clair que c’est la personne que je respecte le plus dans le football, par tout ce qu'il a pu m'apporter, ce qu’il m'a permis de vivre. Mine de rien, j'ai quand même pu atteindre l'Equipe de France grâce à ses compliments. Après, il a fallu s'accrocher pour y rester, mais je pense qu'il n'est pas innocent dans ce qui m'est arrivé. Donc évidemment que je l’en remercierai toujours, toute ma vie. Et puis, c’est surtout ce qu'il nous a apporté à tous, au quotidien, humainement et sur le terrain. J’ai eu mon premier titre de champion sous ses ordres. Et humainement, ce qu'on a pu vivre avec lui, c'était juste exceptionnel. Donc voilà, je suis très reconnaissant de ce qu’a fait Ancelotti pour moi.

A-t-il redouté que ce soit plus compliqué avec Laurent Blanc, qui avait refusé de le sélectionner en Equipe de France ?

Non, je ne me suis pas dit que ça allait être compliqué. Après, évidemment, je me suis dit : « Peut être qu’il n’aime pas mon style de jeu, tout simplement. Et peut-être que j'aurai des difficultés à le convaincre que je peux être titulaire au PSG », ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs. Après, on apprend à se connaître au quotidien. Lui, à ce moment-là, estimait sûrement qu’il y avait meilleur que moi en sélection, ce qui était le cas puisque je n'y étais pas. Le sélectionneur, comme un entraîneur, a des choix à faire. Il y a plein de paramètres à gérer : la vie de groupe, la qualité du joueur... Après, il a fait ses choix. A aucun moment je ne revendiquais, moi, une place en Equipe de France. Il y avait Bacary Sagna, Anthony Réveillère, Mathieu Debuchy qui, pour moi, étaient au-dessus. Après, une fois que j'y suis allé, c'était différent. J’ai essayé de gagner ma place et d'y rester le plus longtemps possible.

Thomas Tuchel doit-il être limogé ?

Alors. C’est une très bonne question, ce n’est pas à moi de prendre cette décision et de me positionner pour. Après, il y a des résultats. Franchement, le métier d’entraîneur est extrêmement difficile aujourd'hui. Et Thomas Tuchel n’a vraiment pas de bol non plus. Le fait qu'il y ait autant de blessés est-il une conséquence du travail du staff qu'il a choisi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, composer les équipes en ce moment avec un minimum de joueurs, et ses plus grosses stars sur le côté, ce n’est pas évident. Il paye un peu les pots cassés. Mais quand une équipe va un petit peu moins bien, ce qui est le cas pour le PSG en Ligue des Champions, le fusible est la personne vers qui on se retourne. Donc, il est en danger, certes. Mais bon, il lui reste même pas un an de contrat et je pense que son professionnalisme fera qu’il essaiera de tout mettre en œuvre pour que le PSG aille le plus loin possible en Ligue des Champions et fasse le même parcours que d’habitude dans les compétitions nationales.